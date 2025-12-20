鲁斯兰·杰勒德拜：哈萨克斯坦总统对日本正式访问富有成果

总统新闻秘书表示，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与日本高层领导人和主要企业高管进行了富有成效的会谈，并会见了在日本学习和工作生活的哈萨克斯坦公民。

吸引对哈投资

总统与多家日本大型企业和机构负责人举行了会晤，其中包括三井物产跨国贸易公司、乐天集团国际科技巨头、住友商事贸易投资集团、全球领先的工程机械企业小松制作所、建筑和采矿设备制造领域的龙头企业日立建机，以及日本金属与能源安全机构。

会谈重点讨论了互利合作的广阔前景，特别是核医学发展、关键矿产资源勘探、物流与数字化、“绿色”技术引进，以及建筑和采矿设备的生产与售后服务。

高层会晤

日本天皇德仁与首相在同一天相继接待总统并表达敬意，这充分彰显了国家元首在国际社会中的崇高威望。在日本外交礼仪中，此类安排较为罕见，被视为对贵宾的最高礼遇。

此外，总统还会见了东京都知事。双方重点探讨了在城市管理中发展智慧城市技术和引入创新解决方案等问题。代表团成员签署了哈萨克斯坦与日本两国首都间相互理解备忘录。

总统在联合国大学东京校区发表演讲

这同样体现了日方的高度重视。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在演讲中重点关注当前地缘政治、中等强国在国际舞台上的作用、人工智能重要性日益提升，以及联合国改革的必要性等问题。

总统特别强调了水资源管理的重要性。他指出，这一领域亟待解决，并倡议成立联合国水资源国际组织，同时在阿拉木图开设联合国大学区域分校。

总统还在联合国大学与日本前外务大臣川口顺子进行了非正式会晤。

总统还特别关注在日本工作的哈萨克斯坦同胞，与他们亲切会面并进行坦诚交流。

访问结束之际，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与其他中亚国家领导人共同出席了首届“中亚+日本”峰会。

国家元首阐述了互利合作的优先方向。其中包括：哈萨克斯坦愿为成功实施与日本的联合项目创造一切必要条件，并营造有利投资环境；哈方赞赏日本政府参与完善阿克套港海关程序的决定；哈萨克斯坦对在传统能源开发和加工领域引入“绿色”技术、吸引日本经验、创新和投资表现出浓厚兴趣；哈方欢迎“新一代智能采矿+”联合项目的启动，该项目将实现稀有元素及其他关键矿产生产的数字化，并提升生态可持续性。

此外，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提议在可持续农业领域与日本科学家和专家合作建立研究平台，并在哈萨克斯坦开设日本大学和教育机构的代表处。

总统高度评价日本国际协力机构（JICA）在中亚水资源问题解决方面的贡献，并呼吁在节水技术引进、科学研究、水领域自动化与数字化等方面加强合作、交流经验。

国家元首还关注核能领域合作。哈萨克斯坦在全球核燃料市场拥有巨大潜力，将这一潜力与日本先进技术相结合，将为该方向的成功合作提供坚实保障。

访问期间，双方签署了总金额超过37亿美元的60多项双边文件。

鲁斯兰·杰勒德拜强调称，总统的每次出访都为国家经济注入强劲动力。通过这些访问，达成价值数十亿美元的外资吸引协议，并作出相应决定。这将进一步扩大贸易额和出口规模，对国内生产企业尤为重要。同时，访问框架内还将开通具有战略意义的项目，创造数万个就业岗位，加强商务联系。

免签国家名单不断扩大，为哈萨克斯坦公民开通更多便利的新航线。

值得一提的是，国家元首对日本的正式访问今日圆满结束。这不仅仅是一次例行访问，更是奠定两国未来关系的重要举措。高规格接待、规模庞大的经济协议以及高层会谈，无不预示着哈日关系迎来新时代。哈萨克国际通讯社分析评论员就三天内重大事件咨询了专家意见，并深入剖析两国作出的决策内涵。

【编译：木合塔尔·木拉提】