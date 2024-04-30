智慧对决：上合组织秘书处举办驻华使馆国际象棋比赛

此次比赛由哈萨克斯坦驻华大使馆、上合组织秘书处、中国上海合作组织睦邻友好合作委员会共同主办，哈萨克斯坦国际象棋联合会和中国国家体育总局棋牌运动管理中心协办。

Фото: 外交部

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在致辞中回顾了哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国期间取得的主要成果，并重点介绍了即将在阿斯塔纳举行的上合组织峰会的筹备情况。他表示，此次国际象棋比赛旨在展现上合组织不仅是一个“强大”的组织，更是一个“智慧”的组织。

上合组织秘书长张明在致辞中表示，哈萨克斯坦作为上合组织轮值主席国，为推动组织各成员国在文化和人文领域的合作，以及进一步弘扬“上海精神”作出了重要贡献。

Фото: 外交部

活动邀请了四届女子世界冠军、国际象棋特级大师侯逸凡与上合组织“大家庭”外交官进行了车轮战。在接下来的比赛中，来自各国的外交官们展开了激烈的角逐，最终哈萨克斯坦队凭借出色的表现夺得了冠军，上合组织对话伙伴国阿塞拜疆和尼泊尔团队分别获得了亚军和季军。

【编译：阿遥】