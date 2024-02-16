哈萨克斯坦对华天然气供应量同比增长15.5%

据海关统计，哈萨克斯坦从对华出口天然气中获得14.67亿美元收入，即每1000立方米天然气的价格为250.43美元。2022年，哈萨克斯坦向中国供应天然气50.7亿立方米，出口金额12.1亿美元（每千立方米238.73美元）。

2023 年，哈萨克斯坦出口天然气总量为58.56亿立方米（不包括欧亚经济联盟国家，其统计数据稍后公布），比 2022 年增加11.3%。

哈萨克斯坦最大的对华天然气出口商是QazaqGaz。在2022-2023年秋冬采暖季，由于异常霜冻，该公司不得不暂停向中国出口天然气。但在本采暖季，该公司尚未采取此类措施。

该公司表示“由于哈萨克斯坦的异常霜冻和大型生产商天然气供应不稳定，过去的供暖季节情况艰难。当前的供暖季节照常进行。同时，在12月和1月的霜冻期间，出口供应并没有停止”。

Qazaqgaz表示，将根据合同义务向中国供应天然气。同时，稳定天然气出口供应的主要限制因素之一是贝内乌-博佐伊-奇姆肯特天然气管道，在供暖期内，该管道的输送量达到了设计值（每年150亿立方米天然气）。

该公司指出：“尽管有资源能力，但贝纽-博佐伊-奇姆肯特天然气管道目前的产能无法在冬季增加出口供应，因此其第二条管道的建设成为最紧迫的问题”。

2023-2026年哈萨克斯坦向中国出口天然气的协议于2023年10月在北京签署。

据悉，关于贝纽-博佐伊-奇姆肯特天然气管道干线第二条管线建设项目可行性研究报告的编制工作，目前正在对可行性研究报告进行最后定稿，以便进一步将文件上传到专业技术网站。

项目成本将在可行性研究完成并获得批准后明确，可行性研究计划于今年第二季度完成。

计划在2026-2027年期间完成项目第一阶段建设。

该项目的实施对于确保哈萨克斯坦南部、中部和北部地区天然气供应的发展以及保持对中国的天然气出口量都是必要的。

【编译：木合塔尔·木拉提】