哈萨克斯坦对外汇款流向：哪些国家是主要接收方？

今年前三个月，国内个人账户共接收国际汇款5926万美元。其中，来自独联体国家的汇款为795万美元，其余4331万美元来自其他国家。从国家分布来看，向哈萨克斯坦汇款最多的依次是美国（1660万美元）、德国（795万美元）、韩国（511万美元）和俄罗斯（477万美元）。

相比之下，从哈萨克斯坦个人账户汇出的外汇总额则高达1.5746亿美元，约为接收金额的三倍。

具体来看，汇往独联体国家的金额为9396万美元，汇往其他国家的金额为6350万美元。

从国家排名看，哈萨克斯坦个人汇款的首要接收国为俄罗斯联邦，金额达5924万美元。值得注意的是，该数据是同期俄罗斯向哈萨克斯坦汇款金额的12倍。土耳其以2772万美元位居第二，乌兹别克斯坦接收1923万美元排名第三，格鲁吉亚则接收了1099万美元。

另据央行公布的数据，截至2025年7月10日，黄金每克价格为54,862.01坚戈。相比一周前（7月3日）的55,639坚戈，价格略有下降。

【编译：阿遥】