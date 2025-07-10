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    20:48, 10 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦对外汇款流向：哪些国家是主要接收方？

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行公布了2025年第一季度的统计数据，披露了居民通过个人账户接收和汇出的外汇流向。

    哈萨克斯坦对外汇款流向：哪些国家是主要接收方？
    Фото: freepik.com

    今年前三个月，国内个人账户共接收国际汇款5926万美元。其中，来自独联体国家的汇款为795万美元，其余4331万美元来自其他国家。从国家分布来看，向哈萨克斯坦汇款最多的依次是美国（1660万美元）、德国（795万美元）、韩国（511万美元）和俄罗斯（477万美元）。

    相比之下，从哈萨克斯坦个人账户汇出的外汇总额则高达1.5746亿美元，约为接收金额的三倍。

    具体来看，汇往独联体国家的金额为9396万美元，汇往其他国家的金额为6350万美元。

    从国家排名看，哈萨克斯坦个人汇款的首要接收国为俄罗斯联邦，金额达5924万美元。值得注意的是，该数据是同期俄罗斯向哈萨克斯坦汇款金额的12倍。土耳其以2772万美元位居第二，乌兹别克斯坦接收1923万美元排名第三，格鲁吉亚则接收了1099万美元。

    另据央行公布的数据，截至2025年7月10日，黄金每克价格为54,862.01坚戈。相比一周前（7月3日）的55,639坚戈，价格略有下降

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融 统计 外汇
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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