对症下药：哈萨克斯坦公众常用药物排行榜出炉

该系统既保障了消费者权益，还使得政府能够准确统计市场需求。数据显示，在过去一年中，最受哈萨克斯坦人欢迎的药品是对乙酰氨基酚（即扑热息痛，常用退烧止痛药），总销量接近300万盒。

排在其后的是氯化钠（生理盐水）、乙醇（酒精）、阿司匹林以及复方止痛药“Цитрамон П”（西特拉蒙P，主要成分为对乙酰氨基酚、咖啡因和阿司匹林）。

据国家追踪系统“Tañba”运营方提供的数据，一年来全国共标识了4.17亿盒药品，占市场总量的60%以上。其中2.52亿盒为进口药品，1.65亿盒为本地生产。

在全国各地的销售统计中，阿拉木图市以1410万盒药品销量位居第一，其后依次为卡拉干达州（920万盒）和奇姆肯特市（490万盒）。首都阿斯塔纳的销量则为410万盒。

此外，数据显示药品销售存在显著的时间规律：销售高峰通常出现在每周二和周三，周末则明显放缓，尤其是周日为最冷清的一天。每逢周一，市场需求又会恢复增长，呈现出稳定的周周期性。

卫生部指出，每盒药品现已配备独一无二的Data Matrix二维码，可追踪来源，还能有效防止假药流入市场。

【编译：达娜】