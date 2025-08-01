特朗普对包括哈萨克斯坦在内的多国实施新关税政策

关税税率根据国家不同从10%至41%不等。其中，叙利亚（41%）、老挝和缅甸（40%）、瑞士（39%）等国面临最高关税。哈萨克斯坦适用税率定为25%。欧盟、日本和韩国则被征收15%的附加税，未列入名单的国家统一适用10%关税。

原计划于8月1日生效的关税政策因实施新规需更多准备时间，推迟至8月7日启动。白宫文件表示，此举旨在“重塑全球贸易以保护美国工人利益”。

7月7日，特朗普通过Truth Social平台发布致哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的信，宣布自8月1日起对从哈萨克斯坦进口的所有商品征收25%关税。他在信中肯定了哈萨克斯坦在美关系的重要性，并表示尽管存在贸易逆差，仍愿与哈方合作。

此前，4月曾报道特朗普计划对所有贸易伙伴实施全面关税政策。哈萨克斯坦贸易和一体化部随后发布声明称，鉴于哈主要出口产品（如石油、铀、银、铁合金、钽和钛等）享受新关税豁免，约95%的对美出口将不受影响。贸易部强调，政府已向白宫提出优化双边贸易协定的具体建议，旨在确保市场准入与贸易条件。

贸易和一体化部表示，美国方面正在审阅哈方提议，未来将确定谈判日期。哈萨克斯坦已做好准备，愿通过进一步磋商捍卫国家利益并推动稳定的经贸伙伴关系。

副总理兼国家经济部长塞热克·朱曼哈林对此评论称，美国对哈出口施加的关税仅影响双方贸易的5%。

- 我们目前处于信息接收方，暂未考虑对任何国家实施反制关税。美国对我们的部分关税因涉及特殊清单商品而失效。哈萨克斯坦作为欧洲和美洲可靠的原材料供应商，出口的铀、原油、银及高碳铁铬等特殊商品免受新关税影响。- 他说道。

今年4月2日，特朗普曾提出一项包括10%基础关税及“美国优先”计划下对多国实施更高关税的综合方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】