对中国电商平台的热衷推升了哈萨克斯坦的人民币交易量

据kapital.kz消息，目前，哈萨克斯坦已经成为了中国商品（从袜子到汽车）经销商的主要目的地之一。中国电商平台——阿里巴巴、1688、淘宝、拼多多、Temu（拼多多海外版）等，在哈萨克斯坦也很受欢迎。据悉，在中国电商平台和中哈霍尔果斯国际边境合作中心可以使用坚戈购买商品，而在中国国内则需要用人民币购买，因为那里的商品更加便宜。

相比之下，在疫情之前，2018年，人民币净销售额仅为4.854亿坚戈，2019年为5.419亿坚戈。然而，在2022年，人民币净销售额已经达到10亿坚戈，2023年达到11亿坚戈。

今年1-3月，从全哈各地区的数据来看，哈萨克斯坦仅有三个地区——阿拉木图州（减少1100万坚戈）、杰特苏州（减少1030万坚戈）和巴甫洛达尔州（减少300万坚戈）外汇机构的人民币净销售额为负数。而一年前，有八个地区的人民币净销售额同时出现负增长。

有两个地区（突厥斯坦州和奇姆肯特市）的居民对人民币兴趣不大。

阿斯塔纳和阿拉木图的人民币交易量最大，分别为1.732亿坚戈和1.693亿坚戈。

今年4月，人民币官方汇率平均为61.67坚戈，环比下降1.3%，比2023年同期下降5.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】