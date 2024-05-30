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    15:20, 30 五月 2024 | GMT +6

    多斯特克-莫因特铁路段复线项目将于2025年完工

    Dostyk-Moiynty
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）多斯特克-莫因特铁路段复线项目将于2025年完工，其运力将提升五倍。

    据哈交通部消息，2025年，多斯特克-莫因特铁路段复线将建设完工。该段全长836公里。目前，超过一半的路段（421公里）已经铺设了复线轨道。

    消息称，建设这一重大项目需要大量资源。

    应指出的是，所有建筑材料都是哈萨克斯坦本国制造商的产品。为施工过程提供碎石的采石场正在满负荷工作。每天至少有4000-4500立方米的碎石从采石场运出。

    目前有1000多人在工地工作，其中包括机械师、架桥工、联络员和铁路工人。各种专用设备超过450台。

    该项目计划于2025年竣工，对确保稳定出口和提升国家过境潜力具有重要意义。

    线路投用后，多斯特克-莫因特铁路段的运力将提升五倍，并有望彻底解决出口货物运输环节存在的问题。

    作为《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家计划一部分，多斯特克-莫因特铁路段复线工程于2022年11月17日在卡拉干达开工

    施工过程中，将建设419个工程设施（5座大型桥梁，87座中小型桥梁，288个涵洞，14个立交桥）以及能源通信配套设施。

    在国家元首下达的任务框架内实施的这一项目具有重大的战略意义，将对国家过境运输潜力的产生重大影响。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    交通运输 交通 跨里海国际运输路线/中间走廊
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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