摩尔多瓦大使馆即将落户阿斯塔纳 双边关系迎来新契机

早在2020年，哈萨克斯坦驻摩尔多瓦首都基希讷乌的外交使团已开始运作。今天，摩尔多瓦副总理兼外交部长米哈伊·波普肖伊对阿斯塔纳展开正式访问，这是摩尔多瓦外交部长首次访问哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾在会后对媒体表示，哈方高度评价摩尔多瓦决定在哈首都设立大使馆这一历史性举措。

—这一决定将为摩尔多瓦与哈萨克斯坦以及整个中亚地区之间的全面合作与区域交流开启新篇章。哈萨克斯坦始终视摩尔多瓦为东欧地区一个可靠且有意愿深化合作的伙伴。当前，两国元首间已建立起稳定且富有建设性的政治对话。我们愿与基希讷乌一道，持续推进互利共赢、面向未来的长期合作。-他说。

会谈中，双方围绕双边合作以及筹备两国元首互访等议题进行了深入讨论。双方强调，有必要推动落实两国领导人去年在巴库达成的共识，组织互访。两位部长同意保持密切沟通，为高层交往准备充分、务实的议程。

努尔特列吾补充指出，哈萨克斯坦有潜力成为摩尔多瓦通往中亚及中国市场的战略门户。

—在这一背景下，我们邀请摩方积极利用跨里海国际运输走廊的优势。哈方有意向摩方增加出口国产机车、车厢、钢轨等铁路设备。摩尔多瓦的朱尔朱列什港，以及哈萨克斯坦的库雷克港与阿克套港，可望成为中间走廊沿线重要的物流节点。-他说。

贸易与经济合作问题也成为本次会谈的重要议题。去年，哈摩双边贸易额同比增长75%，达到6600万美元。

为进一步激活经贸合作，双方表示有意举行政府间委员会的下一次会议，并推动召开首届哈萨克斯坦-摩尔多瓦商业理事会会议。

波普肖伊指出，他与哈方就召开企业家见面会和商业论坛等事宜进行了交流。

—这些活动将有助于加强双方经贸联系，发掘更多合作潜力。我们欢迎哈方提出的在阿斯塔纳举办经济合作联合委员会下一次会议的倡议，期待在这一平台上推动贸易、能源、农业、新技术、文化及教育等领域开展更加系统、深入、务实的合作。在经济领域，我们特别强调建立现代、富有吸引力的投资法律环境的重要性。为此，双方同意在互相保护投资、避免双重征税方面加强协调。-他说。

此外，哈萨克斯坦与摩尔多瓦都是坚定倡导和平与稳定、恪守国际法及《联合国宪章》原则的国家。摩尔多瓦也是设立联合国中亚和阿富汗区域中心倡议的共同提案国之一。哈方表示，鉴于摩尔多瓦有意角逐2027—2029年联合国人权理事会成员席位，将积极支持其候选资格。

【编译：阿遥】