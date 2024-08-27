巴基斯坦俾路支省多地遇袭 已有超50人死亡

中新社综合路透社和巴基斯坦《黎明报》的报道称，武装分子25日晚袭击了俾路支省多个巴准军事部队站点和警察局，其中发生在卡拉特市的袭击造成包括安全人员在内11人死亡，6人受伤。

报道指出，连接俾路支省首府奎达市和巴其他地区的一座铁路桥被炸毁。巴警方称，他们在现场发现了6具尚未确认身份的尸体。

伤亡最严重的事件发生在俾路支省东北部穆萨海勒地区。武装分子封锁当地一条高速公路，将多辆车中的乘客赶下来，枪杀其中23人，另有35辆车被烧毁。

据巴基斯坦国家广播公司报道，巴安全部队和其他执法机构也在对袭击作出回应。到目前为止，已打死12名武装分子，打伤多人。打击行动将持续进行。

据美联社报道，恐怖组织“俾路支解放军”26日发表声明说，他们对俾路支省发起多次袭击，给巴安全部队造成重大打击。巴政府及军方未对这一声明加以回应。

巴基斯坦内政部在社交媒体上发布巴内政部长穆赫辛·纳克维关于俾路支省发生多起恐怖袭击事件的声明。声明说，“敌人”想通过精心策划的袭击在巴制造混乱和不稳定。巴内政部将在调查后提供事实性证据。