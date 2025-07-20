哈萨克斯坦多地气温将达45度 火灾风险高

据该部门消息，自7月9日开始的酷热天气将持续至7月22日，期间多地火灾风险持续高企，相关部门每日发布预警。

紧急情况部指出，阿克托别、阿特劳、阿拉木图、突厥斯坦、西哈萨克斯坦、曼格斯套、江布尔和杰特苏等州气温将高达45摄氏度。

根据该部门官网信息，酷热天气从7月20日起将有所缓解，但部分地区高温将再持续数日。具体情况如下：

- 突厥斯坦州：气温将达44摄氏度，南部地区甚至可能达46摄氏度，火灾风险极高，预计下周高温将逐渐缓解。

- 克孜勒奥尔达州：高温天气将持续至7月22日，南部地区气温可达45摄氏度，存在火灾隐患。

- 沙尘暴预警：7月20日，突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州将出现沙尘暴，风速可达20-23米/秒。

此外，阿特劳和曼格斯套州气温将升至44摄氏度，江布尔州达43摄氏度，西哈萨克斯坦和阿克托别州达42摄氏度，阿拉木图州和杰特苏州同样为42摄氏度。阿拉木图市气温预计达38摄氏度。

全国其他地区火灾风险同样不容忽视。相关部门呼吁公众注意防范高温和火灾风险，遵守安全指引。

【编译：木合塔尔·木拉提】