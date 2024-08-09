多方斡旋 以色列同意恢复加沙停火谈判

据《以色列时报》报道，卡塔尔、埃及和美国在联合声明中称，经过数月不懈工作，调解人员已准备好向以色列和哈马斯提出最终方案，目前只有协议的实施细节尚待制定。该声明呼吁以色列和哈马斯于8月15日在开罗或多哈重启谈判，以确定最终细节并“不再拖延”地开始执行该协议。

以总理办公室9日早些时候证实，以色列代表将参加15日的谈判，并将敲定实施协议的细节。

目前，哈马斯尚未就此事发表评论。

据路透社报道，以色列8日撤销了八名负责接洽巴勒斯坦事务的挪威外交官的外交认证。

以色列《国土报》称，该决定将影响挪威在以色列以及约旦河西岸的外交活动。除在特拉维夫的大使馆外，挪威还在耶路撒冷和拉姆安拉之间的巴勒斯坦城镇阿尔拉姆(Al-Ram)设有代表处。

路透社称，挪威外交大臣艾德对此作出强烈反应，称此举将影响挪威帮助巴勒斯坦民众的能力，是“极端行为”，将对挪威与以政府的关系产生影响。

以外长卡茨表示，该决定是对挪威反以色列行为的回应。他在声明中称，挪威在巴勒斯坦问题上采取片面政策，因此将被排除在巴勒斯坦问题之外。

巴勒斯坦民族权力机构谴责这一决定，称其“违反了国际法”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利8日也谴责该决定，称其违背了《奥斯陆协议》精神。他称，这不是以色列和挪威之间的双边问题，而是所有致力于中东和平与稳定的人们关心的问题。

路透社称，20世纪90年代，在挪威参与下巴以双方在挪威首都奥斯陆达成《奥斯陆协议》，该协议旨在实现以色列和巴勒斯坦之间的和平。今年5月，挪威与西班牙、爱尔兰一道正式承认巴勒斯坦国。

据法兰西24电视台报道，以军方8日再次在加沙南部汗尤尼斯周围地区下达撤离命令，称其部队将很快在那里采取行动，以回应巴勒斯坦武装分子的火箭弹袭击。

联合国官网称，该撤离命令发布后，数千名巴勒斯坦人向西逃亡。联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克8日在新闻发布会上表示，我们再次呼吁冲突各方遵守国际人道主义法规定的义务，始终注意保护平民和民用物体，这包括允许平民离开并前往更安全的地区，且在情况允许时尽快返回。

据路透社报道，慈善组织“世界中央厨房”8日表示，该组织的一名巴勒斯坦工作人员在加沙中部被杀。

对此，以军方表示尚未发现该组织员工最近几天在工作中受到伤害的事件。

今年4月，以色列在对加沙地带的空袭中击中援助车队，造成“世界中央厨房”7名工作人员死亡，引发国际社会强烈谴责。