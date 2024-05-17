多个国家和国际组织领导人祝贺哈萨克斯坦总统生日

截至目前，向托卡耶夫总统发来生日祝贺的国家和国际组织领导人包括：

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，中华人民共和国主席习近平，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科，大韩民国总统尹锡悦，亚美尼亚总统瓦哈根·哈恰图良，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬，阿拉伯联合酋长国总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，阿联酋副总统、总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆，阿联酋副总统、副总理谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫，俄罗斯联邦会议联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科，独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫，欧亚经济委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫，上合组织秘书长张明，亚洲合作与信任措施会议秘书处执行主任海拉特·萨热拜、集体安全条约组织秘书长伊曼哈利·塔斯马哈穆别托夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫、鞑靼斯坦政府首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫、巴什基尔斯坦政府首脑拉迪·哈比罗夫等。

来自各国的对哈萨克斯坦总统的生日祝贺仍在持续抵达。

值得一提的是，5月17日，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳国际机场为结束对哈萨克斯坦的正式访问，准备启程回国的马来西亚政府总理送行。期间，马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣准备了一块蛋糕，祝贺哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统71岁生日。

【编译：木合塔尔·木拉提】