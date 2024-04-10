多国领导人及国际组织负责人向托卡耶夫总统致开斋节贺电

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安谨代表全体土耳其人民,并以他个人的名义，向托卡耶夫总统致以诚挚的祝贺，祝他身体健康、幸福快乐，祝兄弟般哈萨克斯坦人民繁荣昌盛。

-这一神圣的节日，教诲我们要珍视团结、互助和兄弟情谊，愿它给伊斯兰世界和整个人类带来和平和福祉。-埃尔多安总统在贺电中说。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以诚挚的问候和美好的祝福。

-近年来，两国人民基于共同文化精神价值的团结友谊日益密切，这无疑与神圣的斋月和开斋节所倡导的崇高价值观相一致，旨在弘扬和平、安宁和相互友谊。-米尔济约耶夫表示。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在贺电中祝愿托卡耶夫总统身体健康，祝哈萨克斯坦人民和平繁荣。

-愿这个提倡信仰坚定、宽宏包容和团结友爱的精神节日，为我们的人民带来更多的和谐与繁荣。-他写道。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在贺电中对两国高水平的友好关系表示满意。

-我深信，这个神圣的节日对所有伊斯兰国家具有崇高的道德价值和创造性传统，必将继续为我们两国人民之间的牢固关系添砖加瓦。-他表示。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在贺电中对开斋节表示祝贺。

-我坚信，历来倡导仁道、慈善、善举和道德纯洁等崇高精神价值的这一神圣节日，必将继续促进整个穆斯林之间的相互理解、团结与和平。-他说。

向托卡耶夫总统发来贺电或贺函的还有：阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、约旦国王阿卜杜拉二世、摩洛哥国王穆罕默德六世、巴林国王哈马德·本·伊萨·本·萨勒曼·阿勒哈利法、科威特埃米尔米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫、利比亚总统委员会主席穆罕默德·尤尼斯·门菲、阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克·阿勒赛义德、伊拉克总统阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德、巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯、巴基斯坦总理沙巴兹·谢里夫、新加坡总理李显龙、阿联酋副总统兼总理和迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、阿联酋副总统兼副总理曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、俄联邦鞑靼斯坦共和国首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫、伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈等。

【编译：阿遥】