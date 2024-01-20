14:21, 20 一月 2024 | GMT +6
多斯特克国际贸易与物流中心正式启用
（哈萨克国际通讯社讯）19日，一座位于哈中边境多斯特克乡附近的新国际贸易与物流中心正式投入运营。
该项目由Dostyk Storage有限责任公司与国家税收委员会携手推动。其主要目标在于发展并优化跨境物流基础设施，以提高阿拉湖公路过境点通行能力。
-为贯彻国家元首的重要指示，我们计划在多个地点建设类似的货物存储处理中心。多斯特克物流中心作为东部边境地区首个类似中心，也是链接哈萨克斯坦与欧洲东部边境地区的首个优先项目。-交通部副部长马克萨特·哈里阿克帕罗夫在开幕式上表示。
Dostyk Storage以最短时间完成了该物流中心的建设。新的仓库将极大提升多斯特克海关阿拉湖海关检查站的日处理能力，从原本的200辆货车增至600辆货车，日货物周转量也将从4000吨增加到12000吨。
-目前，通过阿拉湖海关检查站的通行汽车已达180辆。今年，我们计划完成该关口的现代化改造，将货物流量提高到500辆，这将有力促进经济贸易和我国经济的全面发展。-财政部国家税收委员会主席詹多斯·杜森毕耶夫表示。
Dostyk Storage有限责任公司物流中心占地13.5公顷，其中3.5公顷用于仓库和基础设施，10公顷用于卡车停车场。项目私人投资总额超过28亿坚戈。在过去的三年里，该综合体一直由国有“光明之路”海关服务公司负责管理。
【编译：阿遥】