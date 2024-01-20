多斯特克国际贸易与物流中心正式启用

该项目由Dostyk Storage有限责任公司与国家税收委员会携手推动。其主要目标在于发展并优化跨境物流基础设施，以提高阿拉湖公路过境点通行能力。

-为贯彻国家元首的重要指示，我们计划在多个地点建设类似的货物存储处理中心。多斯特克物流中心作为东部边境地区首个类似中心，也是链接哈萨克斯坦与欧洲东部边境地区的首个优先项目。-交通部副部长马克萨特·哈里阿克帕罗夫在开幕式上表示。

Dostyk Storage以最短时间完成了该物流中心的建设。新的仓库将极大提升多斯特克海关阿拉湖海关检查站的日处理能力，从原本的200辆货车增至600辆货车，日货物周转量也将从4000吨增加到12000吨。

-目前，通过阿拉湖海关检查站的通行汽车已达180辆。今年，我们计划完成该关口的现代化改造，将货物流量提高到500辆，这将有力促进经济贸易和我国经济的全面发展。-财政部国家税收委员会主席詹多斯·杜森毕耶夫表示。

Dostyk Storage有限责任公司物流中心占地13.5公顷，其中3.5公顷用于仓库和基础设施，10公顷用于卡车停车场。项目私人投资总额超过28亿坚戈。在过去的三年里，该综合体一直由国有“光明之路”海关服务公司负责管理。

【编译：阿遥】