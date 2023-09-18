埃尔多安会见马斯克 呼吁其在土耳其建特斯拉工厂

据外媒综合报道，土耳其总统埃尔多安在纽约会见了美国企业家马斯克，讨论其对土耳其工业的可能投资计划。

土耳其阿纳多卢通讯社17日报道，埃尔多安赴美国参加第78届联合国大会，并于当天在纽约与美国电动车制造企业特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克会晤。

另据土耳其总统府通讯局社交媒体18日消息，埃尔多安呼吁特斯拉进入土耳其市场，在该国建立第七家工厂，并表示Togg(土耳其第一辆本土电动汽车)已于4月3日正式上路。

会谈中，埃尔多安向马斯克介绍了土耳其在技术方面的突破、数字土耳其愿景和国家人工智能战略。马斯克则表示，许多土耳其供应商已经在与特斯拉合作，土耳其是特斯拉下一个工厂最重要的候选国之一。该公司希望与土耳其当局合作，以获得必要的许可证，在土耳其提供星链卫星服务。

埃尔多安邀请马斯克参加将在伊兹密尔举行的土耳其航空航天技术节。对此，马斯克表示乐意参加。

土耳其总统府通讯局援引埃尔多安的声明还称，土耳其太空计划框架内采取的措施，可能会带来与SpaceX的合作机会。

据悉，马斯克5月说，可能今年年底前为一座新的特斯拉工厂敲定选址。路透社报道，特斯拉方面8月表示有兴趣在印度建立一座工厂，生产低成本电动车。

特斯拉现阶段在全球多个国家设有工厂。目前，特斯拉正在墨西哥北部新莱昂州建造一座工厂。