布拉拜“斑鹿”疗养院吸引更多游客前往

据了解，隶属于总统办公厅的该疗养院当前圈养斑鹿200多只。这些斑鹿生活在一片绵延600公顷的茂密森林中。

-冬天，我们每天喂它们两次。夏季，鹿群在绿色的草地上追逐，但并不常见。该地址的农业用地被铁栅栏包围。到目前为止，我们还没有受到野兽的侵害。但即便如此，我们仍在守护和注意安全。鹿的寿命为14-15年。从3岁起，我们就把它的角锯割下来入药。我们主要在6月至8月期间进行割角。3月底，鹿角开始自行脱落，并长出新角。当这些角长到大约10-15厘米时，我们就会把它们剪掉。幼鹿角没有神经。如果测量正确，切割过程中鹿不会感到疼痛。-疗养院负责人阿伊波拉特·热赫马图林说。

Фото: Бақытжол Кәкеш

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据专家介绍，鹿角和鹿角血可用于治疗肌肉骨骼系统疾病，如关节炎、关节病、骨软骨病，还可以增强免疫系统。自然界中有22种不同的氨基酸，其中鹿角有18种。

鹿角和鹿角血在世界范围内广泛用于药用。因此，“斑鹿”疗养院为游客提供高质量的疗养服务。

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【编译：小穆】