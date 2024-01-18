埃尔多安预祝土耳其首位宇航员一路顺风
（哈萨克国际通讯社讯）土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安日前与即将前往国际空间站执行任务的土耳其首位宇航员阿尔珀·杰泽拉夫（Alper Gezeravcı）举行了视频会晤。
据土耳其TRT报道，视频连线会晤是在部长内阁会议期间举行的。
土耳其总统埃尔多安在连线中向土耳其首位宇航员说：
- 您将是我国首位执行太空任务的公民，您将成为我们民族的英雄。准备就绪了吗？
对此，阿尔珀·杰泽拉夫表示，他已经完成了所有的准备。
埃尔多安指出，此次太空任务意义重大，并预祝宇航员成功顺利的完成任务。
土耳其总统强调，此行不仅仅是一项太空科研任务，也是对儿童、青少年的巨大激励，是面向科学知识的新起点。
- 这项任务将会得到持续的开展，我们将会不断地完成新的目标。我祝愿您和您的同组同志们取得成功，期待你们平安完成任务归来。愿真主保佑你们，愿你们道路通畅无阻。- 埃尔多安说。
根据计划，土耳其首位宇航员阿尔珀·杰泽拉夫与来自西班牙、意大利和瑞典的宇航员一同执行代号为AX-3的载人航天任务，搭乘美国太空探索技术公司SpaceX的飞船前往国际空间站。预计发射时间为2024年1月19日土耳其时间00点49分。
当地媒体报道称，阿尔珀·杰泽拉夫将在国际空间站停留14天，期间将进行13项不同的科学实验。
2021年，土耳其先后公布“十年太空计划”和“2022至2026年太空战略计划”，希望通过发展航天技术和工业提升全球竞争力。2021年，土耳其成立航天局，负责协调土耳其空天研究活动，并对相关活动进行认证和监管。土耳其航天局宣称，土耳其需要在太空领域有所作为，“如果不进军太空，我们将注定贫穷”。
为了提升航天实力，土耳其已经提出了卫星、载人航天、探月和运载火箭等计划。在运载火箭方面，土耳其和其他成功进军太空的国家一样，也是从探空火箭起步。2018年，土耳其成功发射了首枚探空火箭，此次发射的SR-1探空火箭运载能力大概为100公斤，射高500公里。继 SR-1探空火箭之后，Roketsan 将继续致力于ŞıMŞEK系列运载火箭的研制。ŞıMŞEK-1 运载火箭的有效载荷为400千克，目标是在2027年达到 550 公里的高度，后续还有更先进的 ŞıMŞEK-2 运载火箭。根据官方披露的信息，土耳其航天局年均预算为5000万美元。
【编译：木合塔尔·木拉提】