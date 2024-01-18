埃尔多安预祝土耳其首位宇航员一路顺风

据土耳其TRT报道，视频连线会晤是在部长内阁会议期间举行的。

土耳其总统埃尔多安在连线中向土耳其首位宇航员说：

- 您将是我国首位执行太空任务的公民，您将成为我们民族的英雄。准备就绪了吗？

对此，阿尔珀·杰泽拉夫表示，他已经完成了所有的准备。

Фото: trt.net.tr

埃尔多安指出，此次太空任务意义重大，并预祝宇航员成功顺利的完成任务。

土耳其总统强调，此行不仅仅是一项太空科研任务，也是对儿童、青少年的巨大激励，是面向科学知识的新起点。

- 这项任务将会得到持续的开展，我们将会不断地完成新的目标。我祝愿您和您的同组同志们取得成功，期待你们平安完成任务归来。愿真主保佑你们，愿你们道路通畅无阻。- 埃尔多安说。

根据计划，土耳其首位宇航员阿尔珀·杰泽拉夫与来自西班牙、意大利和瑞典的宇航员一同执行代号为AX-3的载人航天任务，搭乘美国太空探索技术公司SpaceX的飞船前往国际空间站。预计发射时间为2024年1月19日土耳其时间00点49分。

当地媒体报道称，阿尔珀·杰泽拉夫将在国际空间站停留14天，期间将进行13项不同的科学实验。

2021年，土耳其先后公布“十年太空计划”和“2022至2026年太空战略计划”，希望通过发展航天技术和工业提升全球竞争力。2021年，土耳其成立航天局，负责协调土耳其空天研究活动，并对相关活动进行认证和监管。土耳其航天局宣称，土耳其需要在太空领域有所作为，“如果不进军太空，我们将注定贫穷”。

为了提升航天实力，土耳其已经提出了卫星、载人航天、探月和运载火箭等计划。在运载火箭方面，土耳其和其他成功进军太空的国家一样，也是从探空火箭起步。2018年，土耳其成功发射了首枚探空火箭，此次发射的SR-1探空火箭运载能力大概为100公斤，射高500公里。继 SR-1探空火箭之后，Roketsan 将继续致力于ŞıMŞEK系列运载火箭的研制。ŞıMŞEK-1 运载火箭的有效载荷为400千克，目标是在2027年达到 550 公里的高度，后续还有更先进的 ŞıMŞEK-2 运载火箭。根据官方披露的信息，土耳其航天局年均预算为5000万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】