托卡耶夫总统视察阿斯塔纳多所新建学校

视察中，总统参访了位于伊希姆区的第103号学校，该校配备了现代化的教学设备，提供了良好的教育环境。

总统了解到，学校设施先进，安全措施到位，安装了全方位的视频监控系统，确保学生的安全。小学和高年级的学生被分开教学，同时还有相应的配套支持设施供有特殊需求的学生们使用。现阶段，学校的内部装修工作即将完成，校园的绿化工作也在同步推进中。

随后，托卡耶夫总统还参观了位于努拉区的第101号学校，该校可容纳4 000名学生，分为两班制，提供自然科学、数学、社会人文等多个方向的课程。总统还参观了学校的教学和创作实验室、体育馆和演艺厅，了解了学校的各种教育设施。

总统得知，该校为学生提供了培养创造力的机会，重点发展数字技术、人工智能应用，同时还实施“阅读兴趣学校”项目，并结合了机器人技术和教育课程。

阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克汇报了首都中小学教育系统的发展情况，指出阿斯塔纳目前正在“舒适学校”项目框架内建设24所新学校。

教育部部长哈尼·比森巴耶夫则汇报了新学年的准备工作，表示全国范围内正在建设302所学校，总共可容纳53.6万名学生。此外，有280所教育机构正在进行大规模维修，可容纳22万名学生。根据总统的指示，政府还将在全国范围内为170万名学生提供免费餐食。

Фото: Акорда

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【编译：达娜】