比拉尔·埃尔多安：哈萨克斯坦为世界游牧民族运动会的举办做出了重要贡献
（哈萨克国际通讯社讯）世界民族运动联合会主席比拉尔·埃尔多安9月8日在第五届世界游牧民族运动会开幕式上发表讲话，高度评价了哈萨克斯坦在世界游牧民族运动会组织筹办方面做出的贡献。
比拉尔·埃尔多安在致辞中说：
- 我非常荣幸能够来到哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳，观赏世界游牧民族运动会。这项盛大的赛事是一个重要的事件，它不仅仅是为了将传统体育项目组织起来，而是为了让共同的文化遗产得到传承，并以更好的形式交付给后人。哈萨克斯坦为世界游牧民族运动会的组织举办，付出了巨大的努力。这都彰显了哈萨克人民的力量，以及这个民族对优秀传统文化的忠诚。
比拉尔·埃尔多安向哈萨克斯坦总统，以及所有为此次游牧民族运动会成功举办而做出贡献的人士表达了感谢。
- 世界游牧民族运动会将进一步增进兄弟同胞国家之间的团结和情谊。在阿斯塔纳以“大草原的雷霆”为口号举办的此次有价值的盛会，不仅仅在体育爱好者当中，也在所有的国家，特别是土耳其和哈萨克斯坦人民之间，促进了全新的友谊、合作、文化交流。
值得一提的是，9月8日，第五届世界游牧民族运动会开幕式在阿斯塔纳竞技场举行。
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫、萨哈共和国首脑艾森·尼古拉耶夫、蒙古前总统南巴伦·恩赫巴亚尔，以及世界民族体育联合会主席比拉尔·埃尔多安，以及联合国教科文组织、亚信会议、联合国世界旅游组织、突厥国家组织、突厥文化国际组织、突厥投资基金、突厥国家议会大会、伊斯兰体育联合会、伊斯兰粮食安全组织等国际机构的负责人，以及欧盟中亚特别代表和其他官员等到场出席。
共有来自全球89个国家的2500名运动员，参加了本届世界游牧民族运动会。
本届运动会设有21个比赛项目，涵盖赛马、民族摔跤、传统智力游戏、格斗运动、传统弓箭射击、猎鹰及其他民间传统体育项目，充分展示了游牧民族的多样文化和竞技精神。
第五届游牧民族运动会将从9月8日持续至13日。
【编译：木合塔尔·木拉提】