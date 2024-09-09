比拉尔·埃尔多安：哈萨克斯坦为世界游牧民族运动会的举办做出了重要贡献

- 我非常荣幸能够来到哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳，观赏世界游牧民族运动会。这项盛大的赛事是一个重要的事件，它不仅仅是为了将传统体育项目组织起来，而是为了让共同的文化遗产得到传承，并以更好的形式交付给后人。哈萨克斯坦为世界游牧民族运动会的组织举办，付出了巨大的努力。这都彰显了哈萨克人民的力量，以及这个民族对优秀传统文化的忠诚。