沙伊多罗夫：我要继续为祖国争光

讲话中，沙伊多罗夫对托卡耶夫总统和所有同胞的支持表示感谢。

- 尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒！我非常荣幸以奥运冠军的身份参加今天的会议。这枚金牌不仅是我个人的胜利，也是我的父母、教练以及所有关心我、支持我的哈萨克斯坦人民的胜利。这证明，只要你努力拼搏、挥洒汗水，只要你拥有亲人的爱与信任，梦想就能成真。总统先生，感谢您的支持，运动员们才能取得如此辉煌的成就，创造新的历史纪录。我的目标远不止于一枚奥运金牌，我的路还很长。我渴望不辜负祖国的信任，成为年轻一代的榜样，让人民为我感到骄傲。谢谢您！我将永远为我挚爱的祖国哈萨克斯坦争光。-他说。