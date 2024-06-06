07:28, 06 六月 2024 | GMT +6
多语种接力同传赛：哈萨克斯坦留学生荣膺冠军
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦留学生阿克耶尔克·阿斯兰别科娃在上海外国语大学举办的第六届多语种接力同传赛中荣获冠军。
本次比赛吸引了来自世界各地的654名选手参赛，经过激烈角逐，最终有128名选手进入决赛。阿斯兰别科娃在决赛中展现出高超的翻译技巧，在中译俄和中译英两个项目中都取得了优异成绩，成功击败其他对手，成为首位夺得该项赛事冠军的外籍留学生。
阿斯兰别科娃于2017年以优异成绩被上海复旦大学录取，并于2021年毕业后在阿斯塔纳国际会展中心工作。2022年，她考入上海外国语大学攻读翻译硕士学位，目前正在该校学习。
此次大赛由国际大学翻译学院理事会（CIUTI）和中国翻译协会（TAC）口译委员会指导，上海外国语大学主办、上海外国语大学高级翻译学院承办，旨在为全球翻译人才提供交流和展示平台。比赛模拟了联合国等国际组织的同声传译场景，对选手的翻译能力、心理素质和身体耐力进行了全面考验。
在颁奖仪式上，联合国日内瓦办事处会议管理司司长Rima Al-Chikh、国际翻译学院理事会 (CIUTI) 主席 Bart Defrancq、联合国日内瓦办事处人力资源司副司长Nataliya Myronenko、国际大学翻译学院联合会秘书长Lieven Buysse、国际劳工组织原口译部门负责人Ian Newton和上外高翻学院执行院长李正仁为获奖选手颁奖。
【编译：阿遥】