多语种接力同传赛：哈萨克斯坦留学生荣膺冠军

本次比赛吸引了来自世界各地的654名选手参赛，经过激烈角逐，最终有128名选手进入决赛。阿斯兰别科娃在决赛中展现出高超的翻译技巧，在中译俄和中译英两个项目中都取得了优异成绩，成功击败其他对手，成为首位夺得该项赛事冠军的外籍留学生。

阿斯兰别科娃于2017年以优异成绩被上海复旦大学录取，并于2021年毕业后在阿斯塔纳国际会展中心工作。2022年，她考入上海外国语大学攻读翻译硕士学位，目前正在该校学习。

Фото: А. Асылбекованың жеке мұрағатынан

此次大赛由国际大学翻译学院理事会（CIUTI）和中国翻译协会（TAC）口译委员会指导，上海外国语大学主办、上海外国语大学高级翻译学院承办，旨在为全球翻译人才提供交流和展示平台。比赛模拟了联合国等国际组织的同声传译场景，对选手的翻译能力、心理素质和身体耐力进行了全面考验。

在颁奖仪式上，联合国日内瓦办事处会议管理司司长Rima Al-Chikh、国际翻译学院理事会 (CIUTI) 主席 Bart Defrancq、联合国日内瓦办事处人力资源司副司长Nataliya Myronenko、国际大学翻译学院联合会秘书长Lieven Buysse、国际劳工组织原口译部门负责人Ian Newton和上外高翻学院执行院长李正仁为获奖选手颁奖。

【编译：阿遥】