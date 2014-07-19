阿塞拜疆航空公司增购两架E-190飞机

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据中国民用航空网报道，2014年7月15日，巴西航空工业公司已与阿塞拜疆国家航空公司阿塞拜疆航空公司 （AZAL）就后者增购两架E-190喷气飞机的确认定单签订合同。这两架飞机将部署在该航空公司以巴库盖达尔.阿利耶夫国际机场（IAIA代码：GYD）为运营基地的国际航线网络上。按目录价格计算，此笔定单合同总值为9,540万美元，已计入巴西航空工业公司2014年第二季度定单储备，记为"匿名客户"。随着此笔交易的达成，阿塞拜疆航空公司将运营6架E-190飞机。

"阿塞拜疆航空公司的追加定单是对我们E-190飞机的极大信任和支持，"巴西航空工业公司商用航空总裁兼首席执行官保罗.塞萨.席尔瓦 （Paulo Cesar Silva）表示，"此次定购再次证明了E-喷气系列飞机在大幅降低航空出行成本，优化座级运力，补充较大型窄体飞机不足和助力运营商实现盈利增长和航线网络扩展及保持市场份额方面的优势。"

阿塞拜疆航空公司此次定购的E-190飞机将采用两级布局，部署在从巴库飞往布拉格、米兰或罗马等欧洲航线上。

"增购两架E-190飞机是我们替换若干航线上涡桨飞机和窄体飞机的机队更新计划的最新举措，"阿塞拜疆航空公司总裁兼董事长贾汗季.阿斯科夫 （Jahangir Askerov）表示，"我们得到了乘坐E-190飞机乘客的积极反馈。此外，E-190飞机还具备卓越的运营经济性，能够助力我们开辟更多通往欧洲目的地的新航线。"