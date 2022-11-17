文化和体育部：推出e-sport查询系统，确保国家对选拔公开透明

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--据文化和体育部新闻处消息，哈萨克斯坦体育官员召开会议，讨论了2024年巴黎奥运会准备工作。

会议重点讨论了哈萨克斯坦运动员在大型国际赛事中取得的成绩、运动员训练系统的改进、医疗保障和反兴奋剂计划落实情况、全国各地奥运项目现状和发展前景等问题。

文化和体育部部长达吾然·阿巴耶在会上指出，因为奥运会奖牌榜是以金牌数量为基础的，所以工作的重点应放在奖牌质量上，而不是奥运会入场卷数量上。此外，现阶段主要任务之一是多培养年轻运动员，实现国家对年轻化，确保在重大国际赛事前进行透明公开的选拔。

-国家队选拔公开透明化非常重要，我部对此给予特别关注。我们很快将推出e-sport电子查询系统，使大众能够跟踪监督所有运动员各阶段成绩和参赛时间表。公开公平比什么都重要。要在体育系统营造一个健康的竞争竞赛环境。-达吾然·阿巴耶夫。

体育发展局局长沃热勒拜·贾克斯穆别托夫表示，巴黎奥运会共设32个大项、48个分项、329个小项。自年初以来，哈萨克斯坦国家队出征19个世锦赛、20各亚锦赛，共获得140多枚奖牌，包括35枚金牌，40枚银牌，65枚铜牌。

【编译：阿遥】