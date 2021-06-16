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    22:27, 16 六月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦启动“eQonaq”游客信息系统

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    哈通社/努尔苏丹/6月16日 ——哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）16日在首都努尔苏丹举行“eQonaq”游客信息系统启动仪式。

    文化和体育部部长阿赫托特·拉伊姆库洛娃表示，为进一步提高国内旅游，以及吸引更多的外国游客，应继续推进旅游业的数字化进程。

    “我们要了解到我国旅游的外籍游客数量和来源国家的相关数据。之后，我们将会对数据进行分析，并按照游客的需求进一步改善旅游服务的质量。为此，哈萨克旅游国有公司去年启动了‘eTourism’数字项目，并在多个旅游景点和酒店试点启动‘eQonaq’游客信息系统。”文体部长说。

    哈萨克旅游国有公司董事会主席叶尔詹·叶尔肯巴耶夫表示，“ eQonaq” 游客信息系统已开始在全国各地启动，预计年底前将有600多家酒店加入该系统。

    “根据托卡耶夫总统的指示，我国已取消外籍游客强制居留登记制度。该系统在过去1年在383个旅游景点和酒店进行试点。期间，共有21985名游客到访。根据系统的相关数据，我们将了解到外国游客最多访问的旅游景区，以及我国旅游服务的质量。”他说。

    【编译：小穆】
    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 黄金储备 文化和体育部
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