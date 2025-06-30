哈萨克斯坦二手房价格年涨幅达18%，但增速有所放缓

根据Krisha.kz网站的数据显示，2025年6月全国二手房均价同比上涨7%，其中阿克套涨幅最高，达18%，其次是阿斯塔纳（+11%）和阿拉木图（+8%）。涨幅最小的城市包括塔拉兹（+1.4%）和阔克舍套（+2%），所有城市均未出现房价下跌。

2025年上半年，全国二手房价格整体上涨3.4%。涨幅领先的城市为库斯塔奈和阿克套（+7.6%），巴甫洛达尔（+5.3%）、乌斯卡曼（+5%）和阿特劳（+3.7%）紧随其后。阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特等大城市的房价涨幅约为3%。值得注意的是，阔克舍套是唯一一个房价在半年内略有下降的城市，跌幅为0.5%。

6月份的数据显示，房价增速有所减缓，全国平均价格环比仅上涨0.5%。阿克套当月涨幅依旧显著，达5%，而塞梅伊、巴甫洛达尔和阿特劳的环比涨幅在1.3%至1.7%之间。与此同时，奇姆肯特、阿克托别和阔克舍套等地则录得小幅下滑。

专家指出，房价上涨的主要动因包括新建住房价格的持续攀升、通货膨胀压力以及2026年增值税将提高至16%的预期。许多卖家为防止资产缩水而选择抬高售价，但与此同时，需求的减弱也使卖方更加灵活。Krisha.kz的分析称，“市场正变得更加理性，卖家愿意向真实买家提供较大折扣。”

数据显示，2025年6月全国二手房平均单价为393,415坚戈/平方米，仅比5月上涨0.5%。专家认为，这一变化与季节性低迷和买家活跃度下降有关，表明房地产市场正进入一个更趋平稳的阶段。

【编译：达娜】