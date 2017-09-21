EROPA2017”亚洲领袖论坛“在首尔举行

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 -- 东部地区公共行政组织2017年会期间举行了亚洲领袖论坛。

组织各成员国家高级官员和政治家、经济合作与发展组织代表出席了此次论坛，并就行政创新措施问题以及解决方案进行了深入讨论。



阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽管理委员会主席阿里汗•拜曼诺夫对该地区组织成员国取得的成就进行了总结，并就未来的发展方向发表了意见。



"第一，需建立地区发展的共同价值观；第二，应为共同目标创造有效利用和发展人力资源的环境；第三，需重视组织和系统的适应性以及积极性；第四，要改善横向沟通；第五，做好权力和责任以及资源的平衡；第六，将组织任务以及稳定发展目标协调至社会、国家的领导力。"他说。





另外，拜曼诺夫高度评价阿斯塔纳枢纽在公共服务领域的卓越表现。



论坛期间，拜曼诺夫同韩国人事管理部部长以及经济合作与发展组织代表举行见面会，并就阿斯塔纳枢纽合作重要性以及公共行政领域的联合研究进程进行了讨论。



值得一提的是，东部地区公共行政组织是亚太地区研究公共行政的综合性国际学术组织，于1960年在菲律宾成立，旨在促进亚太国家和地区的社会经济发展，并为提高公共行政的有效性、高效性和透明度提供交流平台。



阿斯塔纳枢纽是在促进公共服务领域地区和区域间合作的平台。目前拥有美国、欧盟、独联体国家、高加索地区以及东南亚国家联盟等地区和组织的35个国家参与合作。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】