哈萨克斯坦二战烈士遗骸运回家乡安葬

据了解，锡兰·马梅托夫于1912年出生在克孜勒奥尔达州卡扎勒县。二战爆发后，他在苏联红军第 144 步兵师第 785 步兵团服役。1941年11月7日，他在apal'shchino战役中牺牲。

2023年5月，俄罗斯“战争的回声（Эхо Войны）”搜寻小组在莫斯科州附近的无名烈士墓群中发现多名哈萨克斯坦士兵的遗骸。最终，哈萨克斯坦Atamnyn Amanaty（先祖遗志）公共协会核对身份文件和历史档案记录等方式，确认了这些烈士的姓名和籍贯。

Фото: Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасы

在国防部的协助下，英烈遗骸近日运回克孜勒奥尔达，在他的家乡安葬。

在第二次世界大战期间，哈萨克斯坦共组建了12个步兵团、4个骑兵师、7个步兵旅、约50个团和一个特种旅参战。

哈萨克斯坦总参战人数超过150万人，其中60万人阵亡，27.1万人失踪。

战争结束后至今，哈萨克斯坦搜寻机构一直在同俄罗斯方面开展合作，对失踪人员进行搜寻，查证相关个人信息，为确定许多无名烈士的遗体和身份做了大量工作。

Фото: Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасы

【编译：小穆】