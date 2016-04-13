哈通社阿拉木图4月13日电 4月23日，法国"蜘蛛侠"、世界著名的无保护攀岩高手阿兰•罗伯特将首访哈萨克斯坦。届时，他将为阿拉木图市民展示自己高超的攀岩技巧。

现年53岁的阿兰•罗伯特计划用40分钟的时间攀爬高度为168 米的阿拉木图市地标性建筑Esentai Tower 商业楼。

阿兰•罗伯特，著名职业徒手攀爬冒险家，1962年8月出生于法国南部山区。他身高163cm，体重50公斤，1994年第一次把攀登目标由自然界转向人工建筑，美国芝加哥花旗银行大厦成为他的处子之"座"，之后，他先后攀上世界30多个国家的100多个地标性建筑，包括法国巴黎的埃菲尔铁塔，美国旧金山的跨海金门大桥、帝国大厦，迪拜塔、马来西亚双塔石油大厦等百余座世界各地的高层建筑。



据报道，这位法国"蜘蛛侠"爱上攀岩"纯属巧合"。12岁那年因为忘带钥匙，情急之中小罗伯特徒手攀爬进位于8层楼的家，从此一发不可收拾。1993年，他打破奥林匹克记录，不借助任何安全设备进行登高，从而获得了国际奥委会为他颁发的"杰出运动表现奖"。（编译：金桥）





















