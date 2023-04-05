国家ESG俱乐部：新哈萨克斯坦商业活动应以ESG为导向

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--作为BUSINESS TECHNOLOGY EXPO 2023国际展览会的一部分，“新哈萨克斯坦ESG转型”商业论坛于今日在阿斯塔纳EXPO会展中心举行。

论坛吸引了国家ESG俱乐部的龙头企业和各部委代表参与，并就相关话题进行了深入交流。

本次论坛以混合形式组织，感兴趣的人士可以在全国各地通过在线形式参与论坛的全过程。ESG俱乐部于去年在阿斯塔纳国际金融中心挂牌成立，该平台汇集了70多家哈萨克斯坦龙头企业。此次论坛是他们举办的首个大规模商业活动。

国家ESG俱乐部主席阿依达尔·卡兹巴耶夫表示，新哈萨克斯坦商业活动应以ESG发展模式为导向。他希望利用本次论坛为企业发声，向政府传达国内商界期望。他表示期待将环境、社会和公司治理问题提上议事日程，并首先将这一信号传达给准国有部门和地方政府。

据他介绍，论坛的与会者将就国家应该如何使企业转向ESG标准的问题进行讨论。另外，还将讨论通过发展文化、教育和医疗卫生事业促进新哈萨克斯坦人民福祉的相关话题，以及商务数字化和实现ESG转型的问题。

据阿依达尔·卡兹巴耶夫介绍，国家ESG俱乐部包含所有二级银行、采矿行业巨头企业、石油部门龙头企业，以及萨姆鲁克-卡泽纳国家基金旗下超过一半的企业。过去一年，国家ESG俱乐部的工作重点是向国内企业推介绿色投资理念，并取得了显著成果。例如，家庭银行（Otbasy bank）开设了绿色抵押贷款业务，自由金融银行（Freedom Finance）就生态认证问题与国际拯救咸海基金开展了合作。

【编译：阿遥】