加拿大公司研发Eta自行车欲破世界记录

哈通社阿斯塔纳电，据环球华网消息，在普通人的印象里，骑自行车并不是一项多么激烈的运动，而一家名为AeroVelo的加拿大创业公司最近却希望，通过自己的新型自行车设计来打破目前133.8km/h的最快速度记录。AeroVelo的自行车设计叫作"Eta"，它结合了空气动力学和传动系统，与其说是自行车，其实更像是一艘飞船。

现在的世界纪录保持者：来自荷兰代尔夫特理工大学研发的自行车。两辆自行车外形非常相似。 据《彭博商业周刊》网站7月8日报道，今年9月，Eta自行车将在美国内华达州贝特蒙特县"全球人力驱动速度挑战赛"上向世界纪录发起挑战。他们的目标是145km/h。目前，该纪录的保持者是荷兰代尔夫特理工大学代表队。在他们之前的世界纪录是133km/h。

上图是AeroVelo公司的自行车去年参赛的照片，它当时的速度已经达到了125km/h。而从其结构渲染图中可以看出，其内部装置的结构与自行车类似，框架连接着后轮顶端和前轮中心。很明显，舒适性并不是这辆自行车所考虑的因素。

Eta的外壳由碳纤维制成，内部框架则是碳纤维复合材料。这样整部车子的重量只有20.4千克。由于是全封闭设计，它会通过摄像头来拍摄前方画面，并将其传输到内部的显示屏上。

Eta已经在Kickstarter上发起了筹款项目，原定的30万美元目标也已达成。这辆自行车最终的样子将会和上图类似。

Eta并不会很快在自行车店当中被买到，制作团队的目标是想要"启发公众和年轻人，以四两拨千斤的方式挑战传统设计"。而《彭博商业周刊》也评论称，骑着这样一辆自行车上路过于危险，因此恐怕难以量产。