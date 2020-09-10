“EuroChem”公司投资8亿美元在江布尔州建厂

哈通社/塔拉兹/9月10日--江布尔州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫会见了“EuroChem-Karatau”公司董事长德米特里·瓦列舍夫，讨论了在江布尔州建设用于生产矿物肥料工厂的问题。

自2010年以来，作为投资项目的一部分，“EuroChem”公司已在卡拉套-扎那塔斯磷矿盆地开发了许多矿床，并且还在建设生产矿物肥料和工业产品大的型工厂。

目前，“EuroChem”公司已成功完成了该项目的第一阶段。“EuroChem-Karatau”公司董事长简要介绍了该公司在哈萨克斯坦实施第一阶段战略发展计划的成果。自2012年到2019年，实施了年产能为64万吨磷矿石的采矿综合体项目，约有500人获得稳定工作。

现在该公司已经开始实施第二阶段。

今年7月，哈萨克斯坦政府和俄罗斯联邦政府签署了一项政府间协定，关于实施«生产矿物肥料的工厂建设和运营»项目的协议。该项目涉及开发哈萨克斯坦南部的卡拉套磷酸盐岩矿床，并建设一个生产矿物肥料和工业产品的大型工厂，年产能将高达100万吨。预计投资额为8亿美元。

预计该项目的实施期为2021年至2025年。在建设阶段，企业将创造2000个工作岗位。该设施投入使用后，将开设1200个永久性工作岗位。

“EuroChem-Karatau”公司董事长说：“除了矿物肥料之外，该工厂还计划生产用于石油和天然气生产的工业产品，维护冬季道路网络，包括生产水泥、干灰浆、复垦土地。”

据他介绍，该项目的实施将有助于增加哈萨克斯坦的出口潜力，提高粮食安全，发展农业和制造业，还将推出创新的世界上独一无二的高科技生产设施。

【编译：阿拉依】



