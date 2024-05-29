Euronews发表哈国总统署名文章 论述中等强国在国际舞台上的作用

《中等强国对多边理念意志坚定》的文章当中，托卡耶夫总统强调指出，当今世界，地缘政治极端动荡、冲突不断，欧洲、中东和非洲的战争导致数十万人死亡，气候变化带来的灾难正在令数百万人忍饥挨饿、流离失所。

与此同时，本应领导世界经济和政治的传统大国之间，由于缺乏互信而从合作走向对抗，加剧了全球鸿沟的扩大，乌克兰冲突导致外交僵局，加沙局势已成为重大人道主义灾难。

而联合国等旨在促进国际共识的机构，面对这种严峻的态势，却也处于停滞状态。

托卡耶夫总统在文章中指出，此时此刻，像哈萨克斯坦这样的国家，就有义务以一个全新力量的形态挺身而出，展现自身在全球舞台上的作用，成为一股稳定性的力量，以多边对话的原则作为解决方案，成为一个真正负责任的国际政治参与者。

中等强国：国际政治牌桌上灵活且主要的玩家

哈萨克斯坦总统在文章中指出，每当面对危及全球、急需国际社会采取集体行动的严重危机时刻，联合国安理会常任理事国所拥有的否决权常常因为个别国家的单边主义思维，而导致陷入永久性的僵局。这不仅违背了多边主义精神，也进一步损害了国际社会对联合国等国际机构的信任。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，为了更好的应对这种局面，哈萨克斯坦等中等强国应该开始发挥关键作用，通过自身的影响力，确保各自所在的地区及其他地区的稳定、和平与发展。

- 尽管超级大国政治十分复杂，但我们的灵活性使我们能够成功驾驭复杂的外交格局，并为妥协与和解铺平道路。虽然没有世界超级大国的全球影响力，但像我们这样的国家拥有经济实力、军事能力、政治意愿和外交智慧，可以在粮食和能源安全、信息技术和供应链可持续性方面对全球舞台产生重大影响。- 托卡耶夫总统写道。

哈萨克斯坦总统强调，哈国自始至终都是多边主义框架的支持者，始终不曾停止寻求国际对话和联合行动的新平台。

- 除了我们正在进行的核裁军和不扩散工作外，我们还积极推动建立一个专注于生物安全的新多边机构，以防止人为流行病和生物恐怖主义在全球范围内造成破坏性影响。今年，我们还很荣幸与法国共同主持首届“同一个水”峰会，将世界各地面临水资源短缺和荒漠化挑战的国家和社区聚集在一起。此外，我们提议在中亚和阿富汗设立一个新的联合国可持续发展目标区域中心，以协调区域努力，应对气候变化的影响。- 托卡耶夫总统写道。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还以对阿塞拜疆和亚美尼亚之间进行的积极斡旋为例，指出哈萨克斯坦从不畏惧为各种长期冲突寻求组好的解决方案，并强调这体现了中等强国在促进对话和和平方面所拥有的信念。

哈萨克斯坦总统指出，明年是《赫尔辛基最后文件》五十周年。该文件曾经象征着冷战的结束、大国克服裂痕走向合作之路。

然而，鉴于大国越来越不愿意信任这一进程以及小国缺乏影响力，推动国际合作、互信和团结的责任就落在了中等强国身上。

托卡耶夫认为，全球团结之路并未被击败。

- 全球各国曾经成功的实现过克服分歧走向合作，并且依然可以通过外交和对话再次克服分歧。我们必须共同努力，为我们的世界注入新的活力。像哈萨克斯坦这样的国家应该以作为新的力量挺身而出，不仅仅只是作为一个参与者，而是作为一个负责任的角色，在全球舞台发挥积极的作用。在这个关键时刻，我们呼吁所有国际伙伴与我们一起加强多边主义 — — 振兴和投资已取得如此巨大成就的全球体系。- 哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统在文章中呼吁国际社会，不要放弃取得了巨大成就全球政治经济体系，通过集体的行动，以毅力、领导力和对对话的坚定承诺，共同增强和振兴多边主义框架，将挑战转化为成功，实现和平、繁荣与和谐的美好未来。

【编译：木合塔尔·木拉提】