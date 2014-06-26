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01:29, 26 六月 2014 | GMT +6
世界杯F组：尼日利亚2-3阿根廷
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哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月25日夜间22点，巴西世界杯小组赛F组第3轮的一场比赛在阿雷格里港的贝拉里奥体育场打响，阿根廷3-2击败尼日利亚，梅西梅开二度，穆萨两度为尼日利亚扳平，罗霍膝盖破门锁定胜局。阿根廷3战全胜，积9分以本组头名晋级淘汰赛，尼日利亚积4分拿到小组第2。
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