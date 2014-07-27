F1再添新赛道 阿塞拜疆站确认加入2016赛历

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据中国中央电视台报道，近日才刚刚宣布墨西哥重回F1赛历，今天伯尼又宣布加入一条赛道。2016年将在阿塞拜疆增加一站F1的比赛，以取代因经营不善而破产的韩国灵岩赛道。伯尼与阿塞拜疆方面已经就此正式签约，体育部长阿扎德-拉吉莫夫表示欢迎。

伯尼确认阿塞拜疆已与F1的办赛合约已经签署，将从2016赛季开始，以欧洲大奖赛的名义，在首都巴库开辟出的街道赛道举办F1分站赛。伯尼表示："我们非常高兴巴库加入的F1大家庭。这将会是一场街道赛，将途经巴库风景如画的地段。这项赛事会达到现有F1标准。" 阿塞拜疆青年体育部部长阿扎德-拉希莫夫说："我很高兴可以官方宣布我们将在2016年把F1带到巴库。我们的地点正在东欧与西亚解囊的地方，这将成为F1的新边境。" "阿塞拜疆是一个现代化的欧洲国家，已经拥有了作为一个体育中心应有的声望。在巴库举办F1大奖赛将成为把世界最大体育赛事带到阿塞拜疆过程中的新篇章。" 阿塞拜疆地处亚洲与欧洲接壤的地方，与伊朗、亚美尼亚、土耳其、格鲁吉亚和俄罗斯为邻国，与欧盟保持着紧密的关系，人口不到1000万。