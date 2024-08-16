托卡耶夫总统听取阔什市发展计划汇报

据阔什市市长哈伊达尔·哈森诺夫介绍，自2021年该市获得州级市行政单位级别后，常驻人口已增至11万人。

根据总体规划，未来阔什市将新建150万平方米的住宅和45个社会设施。

过去两年内，该市已建成三所学校，另有一所学校即将完工。此外，在“舒适学校”国家项目框架内还将再建设三所学校和两所幼儿园。

在医疗领域方面，目前已有一所公立诊所投入使用，同时还有两家诊所以公私合营模式正在运营。市长还透露，一家综合性区域医院正在建设中，这家医院将设有300张病床，配备专门接待1000名患者的诊所，涵盖内科、肿瘤科、神经科和产科等部门。这所新医院不仅服务于阔什市居民，还将为周边地区提供医疗服务。

与此同时，今年五月，市内新开放了一座名为“Alan”的体育康复中心，内设适合儿童和成人的游泳池、健身房和体育场地。明年，一个公共文化体育中心也将对公众开放。该中心将设有互动教育区、体育馆、网球、篮球、足球、排球场、影院、展览厅、图书馆、讲座室和露天剧场等设施。

托卡耶夫总统在听取汇报后，特别指示地区领导层要加快该市的基础设施建设，特别是供水、供电等公共设施的完善，以及尽快推进天然气管道的铺设，以满足日益增长的需求。

Фото:

【编译：达娜】