17:25, 11 四月 2025 | GMT +5
总统听取奇姆肯特市城市发展远景规划
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，4月11日，正在奇姆肯特市开展工作视察的国家元首听取了有关改善城市建筑风貌以及住房和公共事业领域发展的工作汇报。
托卡耶夫总统在2022年与奇姆肯特市社会各界代表座谈时曾指出，有必要重新审视城市总体规划，并推进交通物流及工程基础设施的现代化改造。
相关部门负责人向总统介绍了多项未来重点项目，包括新建中央体育场、围产中心、残奥运动综合体、学校及其他社会基础设施。
据介绍，计划到2035年将多层公寓住房比例提升至60%，同时限制独栋住宅的无序扩张。今年，计划新建住房总面积达140万平方米，其中超过32万平方米将由国家预算拨款建设。目前，“阿克扎伊赫”“博兹阿热克”“图兰”等住宅小区正在加快建设。
托卡耶夫总统视察了正在建设中的“阿克扎伊赫”小区。该小区计划在年内建成35栋住宅楼，住房将面向社会弱势群体优先分配，并通过国家住房抵押贷款项目进行发售。
总统还听取了关于拆除危旧房屋、推进老旧小区改造的汇报。截至目前，已有248户居民通过相关计划从危旧房中搬入新居。根据规划，到2029年，这一数字将增加至604户。
据此前报道，4月11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对奇姆肯特市进行视察期间，与市民代表举行了会晤并发表讲话。
【编译：阿遥】