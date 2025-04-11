总统听取奇姆肯特市城市发展远景规划

托卡耶夫总统在2022年与奇姆肯特市社会各界代表座谈时曾指出，有必要重新审视城市总体规划，并推进交通物流及工程基础设施的现代化改造。

相关部门负责人向总统介绍了多项未来重点项目，包括新建中央体育场、围产中心、残奥运动综合体、学校及其他社会基础设施。

据介绍，计划到2035年将多层公寓住房比例提升至60%，同时限制独栋住宅的无序扩张。今年，计划新建住房总面积达140万平方米，其中超过32万平方米将由国家预算拨款建设。目前，“阿克扎伊赫”“博兹阿热克”“图兰”等住宅小区正在加快建设。

托卡耶夫总统视察了正在建设中的“阿克扎伊赫”小区。该小区计划在年内建成35栋住宅楼，住房将面向社会弱势群体优先分配，并通过国家住房抵押贷款项目进行发售。

总统还听取了关于拆除危旧房屋、推进老旧小区改造的汇报。截至目前，已有248户居民通过相关计划从危旧房中搬入新居。根据规划，到2029年，这一数字将增加至604户。

据此前报道，4月11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对奇姆肯特市进行视察期间，与市民代表举行了会晤并发表讲话。

【编译：阿遥】