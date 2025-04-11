托卡耶夫总统与奇姆肯特市民代表会晤并发表讲话

托卡耶夫总统在讲话中强调，风光迷人的奇姆肯特不仅历史悠久，文化底蕴深厚，更是对国家具有重要意义的圣地之一。

-奇姆肯特以美丽的城市之名著称。确实，这里的风土人情都很独特。市民们非常勤劳且富有进取心。我衷心感谢大家的贡献。这座古老的城市坐落于交通要道上。众所周知，古代丝绸之路曾横贯这片土地。自古以来，奇姆肯特的贸易就十分繁荣，不同的文化和传统在此留下了印记。历史与现代的传承至今未曾中断。如今，“西欧-中国西部”交通走廊贯穿该市。凭借其地理位置，奇姆肯特的战略意义日益提升。看看今天的奇姆肯特，我们可以自信地说：这座城市年胜一年，愈发美丽。新的生产项目正在启动。根据我的指示，一批社会设施得以建成，特别是会议中心、两座学生宫和十一所现代化舒适校园。去年，全市建成了130万平方米的住房。冶金、建筑和食品工业正蓬勃发展。去年全市经济增长率达到了11%。奇姆肯特正在实施300多个投资项目，将创造9000个长期工作岗位。仅去年一年，该市就吸引了约7700亿坚戈的投资。-总统说到。

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托卡耶夫总统回忆道，奇姆肯特市是名副其实的创业沃土，拥有约14万家中小企业，它们贡献了全市一半以上的经济产出。

– 这座城市的人口增长同样令人瞩目。在人口自然增长的同时，也呈现出人口净迁入的积极态势。这体现了城市的活力、吸引力与巨大潜力。同时也要认识到，不受控制的人口迁移将对社会基础设施带来压力。当然，奇姆肯特市这几年取得的成绩，首先归功于市民们的辛勤劳动、创业精神和团结一致。-托卡耶夫总统强调。

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国家元首就国际市场动荡发表评论。

– 正如大家所知，当前世界正经历复杂局面，其根源在于全球贸易战的酝酿。一旦这场贸易战真的打响，其后果无疑将波及其所有国家。这一点毋庸置疑。与此同时，我们对特朗普总统宣布实施90天的暂停期以明确贸易冲突相关各方立场并尽可能启动谈判的理性决定表示欢迎。专家警告称，互征关税可能引发全球经济严重衰退，对国际贸易规则造成不可逆转的破坏，并带来一系列深远后果，甚至可能导致武装冲突。本周初，各主要指数均跌至低点，油价一度跌破每桶60美元。但在美国政府宣布暂缓加征关税后，市场报价出现回升。当前，全球股市和商品交易所弥漫着前所未有的紧张情绪，但也出现了一些企稳迹象。显而易见，世界正转向强硬的关税对抗政策。这不仅仅是又一次经济衰退的问题，而是可能演变成一场触及世界经济根基的根本性危机，将对整个国际关系体系带来极其严重的后果。我们正密切分析形势，并评估所有潜在风险。无论多么艰难，哈萨克斯坦都将坚守既定的全面现代化战略方针，决不后退。我们将继续推进基础设施、交通、工业、农业、数字化等领域的重大项目。当然，国家也将履行其社会责任。-托卡耶夫总统表示。

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托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦作为国际社会负责任的一员，始终坚定奉行开放贸易及货物和服务的自由流动原则。哈萨克斯坦与所有伙伴的关系均建立在相互信任和开放对话基础之上。

– 贸易是进步的驱动力，它不仅促进单个国家的繁荣，也惠及整个区域。哈萨克斯坦地处连接东西南北的关键贸易路线的十字路口。可以说，这不仅是地理位置的特点，更是我们的历史使命。我们必须善用这一命运赋予的战略优势。正因如此，哈萨克斯坦积极参与实施重大的国际交通物流项目。我们的目标是明确的。我们将继续加强与命运相连的邻国的全面互利合作。人民的利益高于一切。以此为出发点，我们奉行平衡且稳定的外交政策。我们与所有邻国保持友好关系，并对此高度重视。我们真诚期望周边地区实现和平与稳定。-托卡耶夫总统强调。

国家元首还专门谈到了税收改革问题。

– 在委托制定新《税法典》时，我设定的目标是转向更清晰、更稳定、更公平的税收政策。实际上，我们并非收紧税收政策，而是在进行规范和简化。现行法典充斥着大量修订、配套法规和例外条款。大范围优惠政策和税惠制度为某些企业家创造了优势，却引起了其他企业家的合理不满。最初，税收减免措施旨在支持特定的经济部门和商业类别。但在实践中，这导致了不良企业家的滥用、逃税和业务拆分行为。这种情况我们不能容忍，哈萨克斯坦不能变成一个彻底的“避税天堂”。这一切都使得税收管理复杂化，并导致了税负分配不公。目前，议会正在审议一部全新的《税法典》。该法典应确保商业与国家利益之间的平衡，并激励企业家诚信纳税。增加的税收将有助于扩大发展预算，用于建设新的学校、医院和其他社会设施。透明稳定的税收体系将增强国家的投资潜力。它将有助于改善民生福祉、促进经济增长和商业发展。在当前困难时期，首要的是保持团结。-托卡耶夫说。

国家元首还强调了“清洁哈萨克斯坦”全民活动重要意义，这项活动在短时间内凝聚了全国力量，已成为一项全民运动。

– 奇姆肯特市也积极参与了这项倡议。去年，市内清理了200个庭院和公共空间，种植了超过20万棵树木。‘清洁哈萨克斯坦’活动并不仅限于清理区域或参加‘星期六义务劳动’，其意义远不止于此。清洁，首先是一种内在修养的体现。只有品德高尚、心灵纯净的公民才能建设真正先进的国家。此外，在国内必须坚定不移地维护法律和秩序至高无上的地位，这是一项优先任务。包尔詹·莫穆舍吾勒的名言至今仍具现实意义： “遵守纪律者，永不为奴”。通过执行法律和遵守秩序，我们才能实现既定目标，克服任何危机。在当前变幻莫测的时代，我们的人民比以往任何时候都更需要建立在法律基础上的秩序。违法公民必须承担责任，没有例外。唯有如此，我们才能走向繁荣，建设一个公正、安全、强大和清洁的哈萨克斯坦。”总统总结道。

最后，托卡耶夫总统向奇姆肯特市民表示感谢，并祝愿大家在今后的工作和生活中取得更加丰硕的成果。

【编译：阿遥】