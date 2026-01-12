托卡耶夫总统听取宪法改革建议 最终决定将由全民公投产生

会议期间，卡林向国家元首介绍了工作组在1月9日会议上取得的阶段性成果。他表示，工作组已就未来一院制议会的法律地位、职权范围、核心职能以及其与其他权力分支之间的互动机制形成初步方案。

按照既定工作计划，工作组将于1月15日举行下一次会议，重点研究新议会在保障国家主要职能机构正常运作方面所应具备的具体权限。

总统法律事务助理叶尔詹·吉恩巴耶夫则向国家元首详细汇报了由工作组成员及社会各界提出的最新宪法改革建议。

在听取相关汇报后，托卡耶夫总统强调，必须全面、充分地考虑社会各界提出的所有意见和倡议。

他重申，关于宪法改革的最终决定，将由哈萨克斯坦公民通过全民公投的方式作出。

此外，会议还审议了即将在克孜勒奥尔达市举行的第五次国家库鲁尔泰大会的筹备情况。

国家元首指出，第五次全国库鲁尔泰大会定于今年1月20日召开，并就大会的组织工作和各项筹备事项下达了具体指示。

【编译：阿遥】