印尼鲁昂火山再喷发 触发最高级别预警

据印尼航空导航服务机构5月1日消息，受火山喷发影响，苏拉威西地区周围7个机场采取临时关闭措施，以保障航空安全。50架次航班受到影响。

印尼国家抗灾署说，由于鲁昂火山第二阶段喷发，当地多达1.2万名居民需要疏散。该署发言人阿卜杜勒·穆哈里表示，他们已准备好七个安置点，以容纳数万名居民。

印尼媒体报道，当地减灾机构派员疏散受影响的居民，印尼海军出动舰船协助。

这座海拔725米的圆锥形火山早前4月中旬喷发，造成3600多座建筑受损，800余名居民被迫离开家园。4月30日，鲁昂火山再度喷发。印尼火山和地质灾害研究机构称，维持鲁昂火山Ⅳ级喷发预警等级。这也是印尼最高级别预警。当局据此要求方圆6公里以内人员全部疏散。

印尼国家抗灾署通报中描述，当鲁昂火山再次喷发时，传来巨大轰鸣声。从视觉上看，伴随着火山物质冲上天空，使天空呈鲜红色，并伴有闪电。与此同时，石头和碎石组成的火山灰雨也再次发生。与4月17日的喷发相比，这场火山灰雨覆盖范围更广。

印尼气象、气候和地球物理局消息说，根据海平面监测结果，鲁昂火山的喷发并未导致海平面发生重大变化。

尽管监测结果正常，但该局提醒各方对鲁昂火山喷发应保持警惕。鲁昂火山有过因喷发而引发破坏性海啸的历史。