哈荷联合考古队发掘康居遗址 发现贵族战士古墓

发掘过程中，考古人员揭示了一批属于公元前1世纪至公元4世纪康居时期的古墓。其中一座墓葬中发现了一位贵族游牧战士的遗骸，依据墓中出土的箭镞、生活用刀、马具（嚼子）、皮带扣及装饰品，学者初步判断其身份地位不凡。值得注意的是，墓内铺设有大型陶瓮碎片，遗骸置于木棺之中安葬。保存完整的木材碎片以及箭杆上留下的绳索痕迹，反映出当时复杂而严谨的葬仪传统。

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此外，发掘中还出土了用雪花石膏制成的护身符，根据当时的信仰，这类器物被视为可驱邪避害的重要物件。另一座墓中则发现了一颗马的臼齿，以及一件用于低温熔炼贵金属的稀有陶器——坩埚，为研究康居时期的金属加工技术提供了宝贵线索。

尽管这些古墓在古代曾多次遭遇盗掘，但本次发掘仍获取了大量重要资料与文物。奥尔达巴斯国家历史文化保护区博物馆的专家也参与了此次联合研究工作。

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莱顿大学人类学家波琳娜·科尔莫戈罗娃表示，这项研究有助于进一步揭示哈萨克斯坦古代历史，了解康居时期的文化与社会生活。她同时指出，相关考古工作今后仍将持续推进。

【编译：阿遥】