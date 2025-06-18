20:44, 18 六月 2025 | GMT +5
数字发展部：星链服务年内将在哈全国开通，但资费偏高
（哈萨克国际通讯社讯）数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫今日在马吉利斯（议会下院）会议上表示，星链（Starlink）互联网服务将于今年在哈萨克斯坦全面开通，但其价格相较传统网络略高。
—星链预计将在今年第三季度覆盖哈萨克斯坦全境，届时所有公民都可使用该服务。目前，该公司正在制定定价方案，并解决地面接收站的技术问题。不过，它的资费会高于光纤网络，因此公民始终拥有自主选择的权利。-马迪耶夫说。
据马吉利斯议员努尔泰·萨比里亚诺夫透露，星链互联网的月度费用可能在2万至2.5万坚戈之间。
—有人问，为什么不直接将乡村连接到星链系统？答案是——它会连接，没有人反对。但问题在于其费用较高，每月服务费用至少要2万至2.5万坚戈。富人或许能承担，但普通百姓怎么办？-他说。
据此前报道，美国SpaceX公司旗下的卫星互联网项目星链将在2025年第三季度正式在哈萨克斯坦启动销售。根据哈萨克斯坦数字发展、创新与航空航天工业部与星链签署的协议，该公司将严格遵守哈萨克斯坦的信息安全和通信相关法律，在全国范围内提供卫星互联网服务。
【编译：阿遥】