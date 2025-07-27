哈萨克斯坦数字发展部与华为签署谅解备忘录

备忘录签署仪式在哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部代表团访问中华人民共和国期间，于上海华为公司总部举行。

根据备忘录，双方将成立一个由代表组成的工作小组，负责分析哈萨克斯坦信息通信技术（ICT）行业的现状，识别该领域的关键需求，并提出2025年至2030年期间数字基础设施现代化的相关建议和方案。

“哈萨克斯坦在数字发展方面潜力巨大，我们非常高兴能够成为该国数字化转型道路上的可靠合作伙伴。华为在5G、云计算和人工智能等领域积累了丰富的经验，这将为哈萨克斯坦ICT基础设施的高效、可持续发展提供坚实基础，”华为技术哈萨克斯坦公司总经理宋亚旭（Сун Ясюй）表示。

此次合作不仅将推动哈萨克斯坦通信网络的现代化进程，还将助力提升本国ICT领域专业人才的

能力，推动创新解决方案的落地实施，并进一步拓展哈萨克斯坦在国际科技合作中的联系。

双方签署的这一备忘录，标志着哈中两国在科技领域双边关系迈出的又一重要步伐，也彰显了双方共同建设以可持续发展和创新为核心的数字未来的共同愿景。

【编译：木合塔尔·木拉提】