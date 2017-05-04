Facebook 将增聘3000人 审查暴力直播视频

哈通社阿斯塔纳 -- 美国社交网站Facebook未来一年将聘请多3000人，以便能更快删除网站上有关谋杀、自杀和其他暴力行为的视频。

据《路透社》报道，Facebook目前已有4500人负责监控那些可能涉及违反上传条例的内容。但继Facebook上个月出现两段震惊全球用户、分别发生在美国和泰国的杀人和自杀直播视频后，Facebook总裁马克扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三宣布，公司将再招聘3000人来帮助检查网上的暴力内容。

公司没有说明会从哪里聘请新员工，但扎克伯格表示，团队将在世界各地运作。

Facebook曾在今年3月表示计划借助科技，及时发现有自杀倾向的用户，并及时为他们提供帮助。公司也发布了应对色情内容的新技术。然而报道指出，Facebook现在宣布扩大审查团队阵容，显示单凭科技并不足以达到检查目标。

此外，除了科技和人力，Facebook也大量依赖用户举报违例内容。扎克伯格因此也表示，会简化用户举报内容的程序，让监控团队可以更迅速地断定有哪些贴文违反条例，以便及时通知执法人员、帮助有需要的人。

扎克伯格指出，他们刚在上个星期接获通报，指有用户计划直播自己自杀的过程。他们立即通知执法人员，因此成功制止悲剧发生。

Facebook目前有19亿用户，有受访研究员指出，Facebook的用户多而广，出现暴力视频是无可避免的，但公司因为应对此类事件反应过慢而受舆论抨击。

这个星期，英国立法者指责包括Facebook在内的多家社交媒体公司在删除虐待儿童和其他可能涉及非法的内容时，处理方式"可耻"。

在德国，Facebook也面对巨大压力，需要采取行动，更快、更准确地删除充满仇恨的非法言论以及取缔所谓的假新闻。

德国执法者恫言，若公司不在24小时内删除至少70%的不当帖文，将面对罚款。

到目前为止，Facebook在美国还未面对任何负面的政治影响，或在公司依赖的广告资金来源方面蒙受巨大亏损。当地一些广告业者还力挺Facebook，指要检查这么多名用户的贴文是非常困难的。当地执法机构也表示Facebook同警方配合得很好。



【编辑：木合塔尔·木拉提】