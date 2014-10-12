斯诺登:保护隐私应远离Facebook和Google等高人气网站

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据外媒报道，爱德华•斯诺登近日再度接受媒体的远程采访，他在采访时表示，那些关注个人隐私安全的用户要想让自己的隐私安全，最好的方式就是远离像Dropbox、Facebook和Google之类的高人气网站。

在此次采访中，斯诺登回答了诸多有关保护用户隐私的问题。他的第一个回答是针对政府政策改革的问题。除此之外，斯诺登还表示，从个人层面而言，人们应当找到一些加密工具，并停止使用对"与隐私相对立"的服务。他表示，用户应当"取消Dropbox"，因为这一服务并不支持加密功能。斯诺登建议，用户如果要使用Dropbox类似的服务，那就应当考虑使用SpiderOak，以此作为替代Dropbox的服务

与此同时，斯诺登在接受媒体的最新采访中还建议，尽管Facebook和谷歌一直在加强他们的安全服务能力，但是，这些网站仍然是"危险的服务"，用户应当避而远之。对此，斯诺登还表示，用户不要通过Facebook和谷歌等社交服务发送文本信息，但不妨使用RedPhone和Silent Circle等服务来代替Facebook和谷歌社交功能。 另外，在此次采访开始时，斯诺登还驳斥了一种说法--iOS改进了加密功能将有损打击黑客的行为。对此，斯诺登表示，尽管iOS提升了加密功能，但是，执法机构仍然可以获得相关许可，从容进入"嫌疑人"的电话，窃取相关的信息，包括加密数据等。另外，像苹果、AT&T和Verizon等公司中的用户数据也会被相关机构调用。 除了讨论隐私安全问题之外，斯诺登在此次采访中还谈论了他为何决定将美国政府电子监控项目公布于众的原因。至于他为何一直没有返回美国接受审判一事，斯诺登表示，在他看完美国政府处理像托玛斯•德拉克和切尔西•曼宁等揭密者的方式之后，他就一直认为，他在美国将不会得到公开审判。对此，斯诺登表示："我已经我次向美国政府表达了谈判的想法，但你们知道，如果他们准备进行像处理丹•埃尔斯伯格那样进行公开审判，而且我还将获准向陪审团公布我的情况，那么我们愿意返回美国接受审判。但目前为止，他们一直拒绝这样做。"