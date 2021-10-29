社交媒体巨头Facebook宣布公司改名为“Meta”

哈通社/努尔苏丹/10月28日 —— 据路透社报道，社交媒体巨头Facebook周四表示，现在公司改名为Meta，聚焦于建立“元宇宙(metaverse)”，即一个共享的虚拟环境，押注这将是移动互联网的后继发展趋势。

Facebook更名的时机，正值立法者与监管者对这家全球最大社交媒体公司的市场力量、演算法决策和滥用管理权提出批评。

Facebook首席执行官扎克伯格在该公司的虚拟和增强现实直播会议上表示，新名称反映其致力于元宇宙的投资工作，而不是其同名的社交媒体服务，后者将继续被称为Facebook。

元宇宙是三十年前的反乌托邦小说《溃雪》(Snow Crash)中创造的一个术语，目前在矽谷引起了热议。它泛指一个共享的虚拟领域概念，人们可以藉由不同的装置进入这个领域。

“现在，我们的品牌与一个产品紧密相连，它不可能代表我们今天所做的一切，更不用说未来了，”扎克伯格说。

这家在增强现实和虚拟现实方面投入巨大的公司表示，这一调整将把公司不同的应用程序和技术整合在一个新的品牌之下，并表示不会改变公司结构。

该公司在一篇博文中说，它打算从12月1日开始用它预留的新股票代码MVRS进行交易。周四，它在位于加州门洛帕克的总部发布了一个新的标志，用一个蓝色的无穷符号取代现有的大拇指“点赞”标志。

Facebook股价周四收高1.5%，报316.92美元。