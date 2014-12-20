Facebook10亿买下 Instagram现值350亿美元

哈通社阿斯塔纳12月20日电，据中时电子报消息，花旗分析师马克‧梅称，图片分享网站Instagram现在的估值达到了350亿美元。相较2012年4月， Facebook CEO马克‧扎克伯格以10亿美元收购Instagram的价位，现在看起来，真是一笔划算的交易。

上周，Instagram宣布其用户人数已经超过Twitter，达到3亿。此外，该社交服务的平均用户参与度是Twitter的1.8倍多。 目前350亿美元的估值显然大大高于花旗此前给出的190亿美元。虽然Instagram对其用户增长和货币化实行最保守的假设，但其发展仍比预期要好。 花旗随后将脸书的目标股价从此前的86美元上调至91美元。花旗给出的350亿美元估值是基于对Instagram未来盈利的预期。 虽然目前Instagram对Facebook的财务贡献较小，但花旗认为该服务未来有潜力通过其受众和数据资产获得大量收入。 Instagram目前已经吸引大量广告主关注。分析师梅在报告中称，如果Instagram充分将其目前的用户和参与度变现，其将获得20亿美元的高利润率营收。 分析师梅预计，包括Instagram和WhatsApp在内的脸书各项服务营收将在明年真正趋于稳定。Instagram去年底在美国推出了广告服务，随后立即得到阿迪达斯、冰淇淋品牌Ben & Jerrys、Burberry、通用电气、李维斯、雷克萨斯、迈克尔‧科尔斯、PayPal以及喜达屋酒店等优质广告主的青睐。 此外，Instagram还在去年建立新部门，为页面管理者和广告主提供更为深度的分析工具和广告意见，以帮助他们提升宣传效果，这其中还包括利用Instagram用户的脸书数据实现广告定位。 今年，Instagram陆续向海外推出广告产品，其帮助加拿大、澳大利亚以及英国的品牌商进行推广。10月份，Instagram与一小部分合作伙伴推出了视频广告。 花旗预计Instagram的广告产品在2015年能产生最多27亿美元的营收。如果真如花旗所言，扎克伯格花费10亿美元收购Instagram可能将成为商业史上最为划算的一笔买卖。