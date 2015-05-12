Facebook测试移动应用搜索引擎 方便用户添加链接

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据凤凰网消息，《华尔街日报》网络版日前报道，Facebook正在其移动应用内测试一款搜索引擎，这可能暗示了其未来的战略方向。Facebook的搜索工具使用户能更方便地发布已经共享在其平台上的链接。

Facebook目前在美国境内的少量iPhone上测试搜索引擎。参与测试的用户将在为帖子添加地址或照片的选项旁边看到新的"添加链接"(add a link)图标，选择该图标后，用户就可以搜索已经共享在Facebook上的链接。 Facebook发言人表示，"我们在试验让用户在帖子和评论中添加已经分享在Facebook上的链接的新途径。"作为帮助用户发现与他们分享的状态更新努力的一部分，Facebook已经索引了逾10亿条Facebook帖子。Facebook 2013年发布了图谱搜索(Graph Search)，使用户能搜索过去的帖子，不过该功能没有能达到预期的目的。 但Facebook首席执行官马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)称，搜索仍然是该公司优先考虑的一项功能。扎克伯格去年7月份在一次电话会议上向分析师表示，帖子索引"只是数据的一部分，我们将继续在这方面做更多工作。我们将开始致力于Facebook特有的功能"。 搜索其平台上的帖子将使Facebook获得竞争对手谷歌没有的数据，使Facebook掌握更多与用户兴趣和习惯有关的信息。这还有助于延长用户访问Facebook服务的时间。 这次试验是Facebook正在采取的利用其作为新闻网站地位的数项举措之一。作为被称作Instant Articles的一项计划的一部分，Facebook将很快托管主要出版商的新闻和视频。此举将缩短用户在移动设备上打开链接所需要的时间，这是Facebook移动应用中最慢的操作之一。