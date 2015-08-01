Facebook创始人扎克伯格将为人父

哈通社阿斯塔纳8月1日电 据BBC消息，社交网站Facebook的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和他的华裔妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）将要迎来一个新的家庭成员--他们的女儿将会在不久的将来降生。

两人在扎克伯格的Facebook个人主页上发布帖子公布了这一消息。 "普莉希拉和我有好消息宣布：我们将要迎来一个女儿了！"他向他的3300万Facebook粉丝说道。 在该条消息中，31岁的扎克伯格透露，他和普莉希拉在此前曾经有过三次流产的经历，不过他表示，怀孕到了目前这个阶段，流产的风险已经比较低。 他说，他们决定将这些经历与大家分享，以和那些遇到相似状况的人们共勉。 "我们希望，分享我们的经历会给更多的人带来希望，就像我们曾经感受过的一样，也希望能帮助更多的人坦然地说出他们的故事。" "多数人不会去谈论流产，因为你担心你的困难会令人敬而远之，或者招来流言--好像你是个有缺陷的人或者是你做了什么事情才造成了这样的结果。于是你就自己一个人挣扎。" 在宣布好消息的同时，扎克伯格还提到了社交网络上非常流行的点赞功能。 "在我们的超声波检查中，她甚至还竖起大拇指给了我一个赞，所以我已经肯定，她将来肯定很像我，"扎克伯格写道。 不过，消息当中并没有透露婴儿预计将在什么时候出生。