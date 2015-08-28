扎克伯格：Facebook单日登陆用户达十亿

哈通社阿斯塔纳8月28日电 据BBC消息，社交网站"脸书"（Facebook）创办人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，"脸书"的单日用户登陆已达10亿。

扎克伯格在自己的"脸书"帐号上宣布，"我们终于达成了一个重要的里程碑"，在星期一（8月24日）当天，全球平均每七个人中，就有一人利用"脸书"与亲朋好友联络。 扎克伯格表示，这是"脸书"首次达成有关里程碑，这是人们与整个世界联络的开端。 为了祝贺这一成就，扎克伯格还在"脸书"上载了一段视频。 "脸书"公司表示，目前的活跃用户比上年增长13%，达14.9亿。活跃手机用户增至13.1亿。 社交网站"脸书"由扎克伯格在2004年创办，当时他是美国哈佛大学的一名学生。2012年10月，"脸书"活跃用户达到了10亿。 扎克伯格周四在"脸书"上预测说，"脸书"的用户数字还将继续增长。

BBC北美技术事务记者表示，美国、欧洲和印度用户使用"脸书"的情况几乎到顶。但在亚洲大部分地区以及拉丁美洲部分地区，仍有很大差距。这些地方正是"脸书"需要集中精力的地区。

"脸书"在今年7月表示，全球半数以上互联网用户至少每月登陆"脸书"一次。

"脸书"还表示，公司正在开发新技术，保护用户制作的原创视频不会在未经许可的情况下被下载复制。

"脸书"表示，对比工具将对数以百万计的录像上载片段进行快速和精确的对比，当发现问题内容时，发表者将向网站报告，要求删除。